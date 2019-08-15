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واقعة طريفة في الجو داخل طائرة ..فيديو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:42 ص
واقعة طريفة
واقعة طريفة
كريم جمال
نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية مقطع فيديو طريفا، يظهر راكبا على متن إحدى الطائرات، وعاملا على مدرج المطار يلعبان مع بعضهما لعبة "حجر، ورق، مقص" من نافذة الطائرة.

كان "روبرت ميدوز"، أحد ركاب الطائرة البالغ من العمر 23 عامًا، يلعب تلك اللعبة مع العامل من خلال النافذة قبل أن تقلع الطائرة، التابعة لخطوط سبيريت الجوية بمدينة أتلانتيك بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وبرر الراكب الموقف الطريف بأنه كون صداقة جديدة مع عامل المدرج الذى يدعى آلان بانتايا، حيث كان روبيرت لاحظ أن آلان يلعب اللعبة مع زميله في العمل أيضًا، فقرر مشاركتهما.

يذكر أن حبيبة روبرت التى تدعى براينا كولبي كانت قد صورت الواقعة الطريفة بواسطة هاتفها المحمول.

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