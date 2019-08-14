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رياضة

مشجع يقتحم ملعب ليفربول وتشيلسي والأمن يتدخل .. صور

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:48 م
مشجع يقتحم ملعب ليفربول
مشجع يقتحم ملعب ليفربول وتشيلسي
أحمد هاني
اقتحم مشجع أرضية ملعب مباراة تشيلسي وليفربول قبل أن يتدخل أفراد الأمن ويخرجوه من الملعب في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "فودافون أرينا"، فى مباراة كأس السوبر الأوروبى.

ويقود النجم المصرى محمد صلاح هجوم فريق ليفربول، فى مباراة الليلة، بجانب الثنائي ساديو مانى وأليكس تشامبرلين، بينما بقى المهاجم البرازيلى فيرمينو على مقاعد البدلاء.

وفي الدقيقة 14 ترجم ليفربول ضغطته على البلوز بأول كرة خطيرة في المباراة عبر محمد صلاح من تمريرة رائعة من أليكس تشامبيرلين فى إتجاه صلاح داخل يمين المنطقة لينطلق بها صلاح ويسددها أرضية لكن ابعدها الحارس كيبا ببراعة.

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