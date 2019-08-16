3 أشهر بدون مياه صالحة للشرب.. أهالى قرى فى الدقهلية يستغيثون

تشهد قرى محافظة الدقهلية معاناة انقطاع مياه الشرب منذ أكثر من 3 أشهر بدون مياه صالحة للشرب وهي ” عرب محجوب، الحلو ، عثمان رمزي، الحصوة، مليكة، السرسي، عزبة ٢٧ ، عويلي”.





وقال باسم فايق فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد : نعانى من انقطاع المياه منذ أكثر من 3 شهور ، و المسئولين في حالة غياب تام عن تلك الأزمة ولا يهتمون لنا ، و قمنا بالاتصال بهم عديد من المرات ولكن دون جدوى".



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