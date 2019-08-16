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3 أشهر بدون مياه صالحة للشرب.. أهالى قرى فى الدقهلية يستغيثون

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 02:53 م
صدى البلد
وسام مختار
تشهد قرى محافظة الدقهلية معاناة انقطاع مياه الشرب منذ أكثر من 3 أشهر بدون مياه صالحة للشرب وهي ” عرب محجوب، الحلو ، عثمان رمزي، الحصوة، مليكة، السرسي، عزبة ٢٧ ، عويلي”.


وقال باسم فايق فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد : نعانى من انقطاع المياه منذ أكثر من 3 شهور ، و المسئولين في حالة غياب تام عن تلك الأزمة ولا يهتمون لنا ، و قمنا بالاتصال بهم عديد من المرات ولكن دون جدوى".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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