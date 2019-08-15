وزارة الهجرة تنشئ وحدة تنسيق للمشروعات الدولية.. برلماني: تحويلات المصريين وصلت 25 مليار دولار ويجب إنشاء مؤسسة مالية خاصة لها.. أبو زيد: تروج للفرص الاستثمارية وتدمج المصريين ببرامج التنمية

محمد بدراوى: تحويلات المصريين بالخارج أكبر مورد للعملة الصعبة

صابر سليمان: تهدف لإدماج المصريين بالخارج في برامج التنمية

أبو زيد: وحدة تنسيق المشروعات الدولية تزيد السيولة الدولارية بمصر









في ضوء قيام وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالعمل على تفعيل الاتفاقية الموقعة مع المنظمة الدولية للهجرة في أبريل ٢٠١٩، والخاصة بإنشاء وحدة تنسيق المشروعات عقدت الوزارة عددًا من المقابلات الشخصية مع مجموعة من الخبراء والموظفين المحليين ذوي الخبرة في مجالات التعاون الدولي وإدارة المشروعات الدولية ممن تقدموا بسيرهم الذاتية للعمل بالوحدة، حيث تسعى الوزارة إلى انتقاء أفضل تلك العناصر والتي من المقرر أن تسهم بقيمة مضافة في تحقيق أهداف وبرامج الوزارة.





وأوضح الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، أن وحدة تنسيق المشروعات تهدف إلى وضع مقترحات تنفيذية لبرامج التعاون والمشروعات الخاصة، بمجالات الهجرة المختلفة وإدماج المصريين بالخارج في برامج التنمية،وتقديم عدد من المشروعات التي يمكن التعاون من خلالها مع الشركاء الدوليين وتعزيز بناء قدرات العاملين بالوزارة وتأهيلهم من خلال خبراء فنيين من الداخل والخارج في تلك المجالات ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة.





وفى هذا السياق، قال قال الدكتور محمد بدراوى عضو اللجنة الأقتصادية بمجلس النواب، أن ارتباط 10 ملايين مواطن مصرى يعملون بالخارج بالاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن تحويلاتهم وصلت حوالى 25 مليار دولار سنويا.





وتابع بدراوى خلال تصريحات لـ:صدى البلد"، أن تحويلات المصريين بالخارج أكبر مورد للعملة الصعبة سنويا فى مصر، وعلى هذا يجب ان يكون هناك ارتباط وثيق بينهم وبين الاقتصاد المصرىوهذا هو الدور المطلوب منوحدة تنسيق للمشروعات الدولية التى انشائتها وزارة الهجرة.





وطالب عضو اللجنة الاقتصادية، بضرورة انشاء مؤسسة مالية "بنك" خاصة بتحويلات المصريين فى الخارج واستثمارتهم داخل مصر ، ثم انشاءء فروع له فى كل دولة.





ومن جانبه قال الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، أن تفعيل وحدة تنسيق المشروعات الدولية بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مهم للغاية الهدف مهنا الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج.





وأضاف ابو زيد خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحويلات المصريين بالخارج وصلت 26 مليار دولار ونصف سنويا، وبالتالى التنسيق بين هذه الوحدة والفرص الاستثمارية المتاحة بكافة الوزارات ثم إمداد السفارات ورؤساء الجاليات المصرية بالخارج بها سيكون لها مردود إيجابى فى اقامة مشروعات رابحة تمول بالعملة الصعبة بدون فوائد مقدمة من الدولة.



