رئيس المكسيك يتوقع تصديق الولايات المتحدة على اتفاقية للتجارة في سبتمبر

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز اوبرادور اليوم، إنه يتوقع أن تصدق الولايات المتحدة الشهر القادم على إتفاقية جديدة للتجارة لتحل محل إتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).



وأضاف لوبيز اوبرادور قائلا "أراهن على أنه في سبتمبر (أيلول) ستتم الموافقة على الاتفاقية، وهذا سيساعدنا كثيرا جدا"، وصدًق المشرعون المكسيكيون بالفعل على الإتفاقية المعروفة باسم (يوسمكا) بعد أن وقع عليها زعماء المكسيك والولايات المتحدة وكندا في نوفمبر تشرين الثاني.



وتحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس على التصديق سريعا على الإتفاقية لكن الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب يقولون إنهم لن يمضوا قدما إلا بعد معالجة بواعث قلقهم المرتبطة ببنود من بينها العمالة وتغير المناخ والأدوية.