نبيل الحلفاوى وياسمين الخطيب يحتفلان بـ محمد صلاح بعد فوزه بالسوبر الأوروبى

نشر الفنان نبيل الحلفاوى والكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب تعليقا عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يشيدان باللاعب محمد صلاح بعد فوز فريقه ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى أمام نظيره تشيلسى.





وقال نبيل الحلفاوى "مبروك ليفربول.. مبروك لابننا @MoSalah اللقب الأوروبي الثاني".





بينما قالت ياسمين الخطيب "اللهم صلي ع النبي.. ليڤرپول يُتَوَّج على عرش أوروبا".





وكان فريق ليفربول حصد لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.