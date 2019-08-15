تسريب فيلم خيال مآتة لـ احمد حلمى

تعرض فيلم "خيال مآتة" للقرصنة وتم تسريبه على مواقع إلكترونية بجودة عالية على الرغم من تسريبها عبر إحدى دور العرض.





تسريب فيلم "خيال مآتة" جاء في الوقت الذى انقسمت حوله الآراء بين مؤيد ومعارض له، حيث كانت بعض الآراء تشيد بالعمل والبعض الآخر يرى أنه أضعف أفلام عيد الأضحى على الرغم من أن الفيلم حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 12 مليون جنيه فى يومين تقريبًا.





فيلم "خيال مآتة" يقوم ببطولته احمد حلمى ومنة فضالى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ولطفى لبيب وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى.





فيلم "خيال مآتة" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول جريمة سرقة لبروش أم كلثوم ويجسد حلمى فى الفيلم 3 شخصيات ولم تكن هذه المرة الاولى التى قدم فيها ثلاث شخصيات بعمل واحد حيث قدمها من قبل فى فيلم كده رضا.