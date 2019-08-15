إعلامي إمارتي يدعم السياحة بهاشتاج #اجازتنا_في_مصر

أطلق الإعلامي الإماراتي إبراهيم بهزاد؛ منذ عدة أيام مبادرة لدعم السياحة المصرية؛ مستخدمًا هاشتاج #اجازتنا_في_مصر عبر وسائل السوشيال ميديا.





حيث نشر بهزاد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات للترويج للسياحة المصرية في مناطق الساحل الشمالي والإسكندرية؛ والعالمين القديمة؛ وغيرها من الأماكن السياحية الساحلية والتي تحتوي على المئات من الفنادق والكافيهات المستعدة لاستقبال الضيوف من السائحين.



