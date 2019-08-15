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إعلامي إمارتي يدعم السياحة بهاشتاج #اجازتنا_في_مصر

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:25 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أطلق الإعلامي الإماراتي إبراهيم بهزاد؛ منذ عدة أيام مبادرة لدعم السياحة المصرية؛ مستخدمًا هاشتاج #اجازتنا_في_مصر عبر وسائل السوشيال ميديا. 

حيث نشر بهزاد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات للترويج للسياحة المصرية في مناطق الساحل الشمالي والإسكندرية؛ والعالمين القديمة؛ وغيرها من الأماكن السياحية الساحلية والتي تحتوي على المئات من الفنادق والكافيهات المستعدة لاستقبال الضيوف من السائحين. 

وأوضح «بهزاد» عبر حسابه على تويتر، أن تلك المبادرة تأتي للتعبير عن حب مصر ومكانتها، التي تسكن قلوب الشعب الإماراتي، مشيرًا إلى أن هذا رد على بعض الأخبار المغلوطة التي روّجت لها شركة الطيران البريطانية ونظيرتها الألمانية مؤخرًا، حول الأوضاع الأمنية في مصر ومدى الاستقرار بها خلال يوليو الماضي.

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