هنا الدوري المصري.. فريق يستغني عن لاعب بعد 3 شهور من التعاقد معه

قرر رضا العيسوي المدير الفني لفريق المنصورة، الاستغناء عن خدمات اللاعب احمد العدل "بيبو" الوافد الجديد الى الفريق الاول بعد التعاقد معه منذ ثلاثة أشهر.



وأوضح العيسوي في تصريحات صحفية، أن قرارات الجهاز الفني لا يوجد بها أي تدخل من مجلس ادارة وجمهور أو لاعبين واللحظة التي تشهد تدخل في قرارات الجهاز الفني سوف يكون قرار استقالتي مقدم لرئيس مجلس إدارة النادي.



وأضاف أن الاستغناء عن اللاعب احمد العدل بناء على قرار الجهاز الفني فقط فهو يعد من اللاعبين المهذبين الجيدين الذي يستفيد أي فريق من خدماته ولكن اللاعب قد لا يفيد فريق المنصورة في الوقت الحالي.



يذكر أن اللاعب خاض مع فريق المنصورة مباراة بنها الودية وظهر بمستوي جيد ولكن جاء القرار بناء على رغبة الجهاز الفني.