فيديو جراف| راجعين للشغل تاني.. 5 نصائح للتأقلم مع روتين العمل

يحتاج معظم الناس بعض الوقت حتى يستعدوا التركيز بعد إجازة طويلة، فبعد أيام متتالية من الراحة، عليك إعادة ترتيب جدول يومك وأولوياتك والانتباه جيدًا محاولًا استعادة تركيزك سريعًا لاستئناف العمل أو الدراسة.





وقد يكون العودة للعمل بعد الانقطاع عنه مدة طويلة صعبا، فليس من السهل أن تشعر بالقدرة على مواصلة حياتك المهنية التي توقفت، بعد التعود على تغيير نمط التخلص من قيود العمل اليومية، ما يؤدي إلى الشعور بالاضطراب والتوتر.



