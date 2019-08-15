ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة مثيرة .. درة بالفستان الأبيض في أحدث جلسة تصوير

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:19 م
درة
درة
مصطفى كرم
نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام من خلال أحدث جلساتها التصويرية.

وظهرت درة بإطلالة مثيرة بفستان ابيض شفاف ومبللة الشعر مع اسداله علي كتفها ووضع ميكب خفيف علي وجهها.

ولقيت الصورة إعجاب وردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام .

يذكر أن درة تقوم حاليا بتصوير مسلسل بعنوان "بلا دليل" والذى يشاركها البطولة فيه خالد سليم وتأليف إنجي علاء واخراج منال الصيفى.

وكان آخر ظهور للفنانة درة فى حفل احدى المجلات التى قامت بتكريمها عن أعمالها الفنية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ شراب شفاف وتاتو.. هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة..صور

بإطلالة بيضاء.. روجينا تبهر متابعيها على إنستجرام

بـ فستان أبيض قصير.. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بفستان ذهبى قصير .. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور

بـ خلخال وهوت شورت.. منة فضالي تبهر متابعيها

ترشيحاتنا

موعد وصول ألكسندر ستانوفيتش مدرب الزمالك الجديد

امرأة تقتل زوج ابنتها وتمثل بجثته ثم ترميه من النافذة.. والسبب: غريب

أمن الجيزة: تحريات موسعة لكشف لغز العثور على نصف جثة سيدة

أسوان يفسخ عقود 8 لاعبين.. أبرزهم نجم الاهلي

فوائد زيت الزيتون للشعر

في ذكرى ميلادها.. تعرف على أزواج هدى سلطان | نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود قصير.. خطيبة محمود العسيلي تخطف الأنظار بعد احتضانه لها

مع كلبها جاك وبـ مايوه أسود.. اسما شريف منير بـ اطلالة مثيرة في الساحل.. صور

ملابس غير ملائمة.. إيمي سمير تتعرض للانتقاد في أحدث جلسة تصوير