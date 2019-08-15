بإطلالة مثيرة .. درة بالفستان الأبيض في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام من خلال أحدث جلساتها التصويرية.



وظهرت درة بإطلالة مثيرة بفستان ابيض شفاف ومبللة الشعر مع اسداله علي كتفها ووضع ميكب خفيف علي وجهها.



ولقيت الصورة إعجاب وردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام .



يذكر أن درة تقوم حاليا بتصوير مسلسل بعنوان "بلا دليل" والذى يشاركها البطولة فيه خالد سليم وتأليف إنجي علاء واخراج منال الصيفى.



وكان آخر ظهور للفنانة درة فى حفل احدى المجلات التى قامت بتكريمها عن أعمالها الفنية.

