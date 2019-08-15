دوري الأبطال.. الزمالك يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة ديكاداها

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأخير اليوم في السادسة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية.



ومن المقرر أن يعقد طارق يحيى، المدير الفني لـ الزمالك ، جلسه فنيه مع اللاعبين لشرح بعض نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.



ويستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب بدور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا أمام فريق ديكاداها بطل الصومال غدًا الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.