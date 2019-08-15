أكلات رجيم صحية ومفيدة.. ١٠ أصناف تناسب الدايت

الريجيم و خسارة الوزن حلم كل النساء اللاتي يعانين من السمنة، فدوما ما ينصح الأطباء بضرورة اتباع ريجيم صحي والانتظام عليه لفترة طويلة من أجل خسارة الوزن، لكن تختار النساء في اكلات الريجيم الصحية التي يمكن تناولها خلال فترة الدايت لكسر الروتين و الملل ومد الجسم بالعناصر الغذائية في نفس الوقت، لذا نقدم لك مجموعة اكلات رجيم صحية سهلة وسريعة التحضير .



اكلات رجيم صحية :



١- سلطة التونة و الفاصوليا



مكونات سلطة التونة و الفاصوليا :

كوب فاصوليا مسلوقة جاهزة أو اسلقيها بنفسك

علبة تونة

حزمة كرفس و بقدونس



طريقة عمل سلطة التونة :

اخلطي كوب الفاصوليا المسلوقة مع علبة التونة وضيفي عليها الكرفس و البقدونس بعد تقطيعها ثم ضيفي عصير ليمونة وقلبيها.





٢- الخضار السوتيه :

المكونات :

2 ثمرة بطاطس + 2 ثمرة كوسة + 2ثمرة جزر + كوب بسلة + 2 ثمرة فلفل ألوان + ملح وفلفل أسود



طريقة تحضير الخضار السوتيه :

قطعي المكونات إلى شرائح عريضة واغلي قدر من الماء على النار وضعي فوقه مصفاة وضعي بها الخضروات وغطيها حتى تنضج على البخار فقط، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبيها عدة مرات حتى تنضج من كافة الجوانب.



٣- سمك مشوي بدون زيت :

المكونات :

كيلو سمك بلطي + 2 ليمونة + ملح وفلفل وكمون + ملعقة زنجبيل + ملعقة بهارات سمك + شرائح بصل و طماطم



طريقة عمل سمك مشوي بدون زيت :

نظفي السمك جيدًا واخلطي البهارات مع مع الزنجيل والليمون والملح و الفلفل والكمون واضعيها بداخل السمك مع شرائح البصل والطماطم ورصيها في صينية ثم غطيها بورق فويل ثم أدخليها الفرن وبعد 15دقيقة يتم إزالة ورق الفويل و اتركيها تحت الشواية حتى تنضج.



٤- بيض بالفلفل :



مكونات البيض بالفلفل :



٣ بيضات

٣ ثمرات فلفل رومي

ملح و فلفل اسود

ملعقة زيت زيتون

ملعقة بقدونس



طريقة عمل بيض بالفلفل :

قطعي الفلفل لشرائح صغيرة وشوحيه على نار هادئة مع ملعقة زيت الزيتون ثم ضعي البهارات والبقدونس ثم اخفقي البيض وقلبي الخليط معا لمدة دقيقتين.



٥- بطاطس متبلة :



مكونات البطاطس المتبلة :



٣ ثمرات بطاطس

كوب ماء

ملعقة ملح

بصلة صغيرة

٢ فص ثوم

عصير ليمونة

فلفل اسود

ملعقة خل

٢ ملعقة بقدونس وشبت مفروم



طريقة عمل بطاطس متبلة :

قطعي البطاطس شرائح وانقعيها في وعاء به ماء وملح لمدة نص ساعة



افرمي البصلة والثوم وضيفيهم معا وضيفي عصير الليمون والملح والفلفل والخل والبقدونس والشبت وقلبي الخيط



ضعي شرائح البطاطس في الخليط وقلبيها حتى تتشبع تماما بالتتبيلة مع نصف فنجان ماء واتركيها لمدة ساعة ثم ادخليها الفرن لمدة نصف ساعة مع التقليب.



اكلات رجيم بالشوفان



اكلات رجيم بالشوفان هي الأنسب لاصحاب الوزن الزائد والذين يتبعون حميات غذائية مختلفة، لكن يمكنك التنويع في الأطعمة أثناء الدايت بإضافة اكلات رجيم بالشوفان الي نظامك الغذائي نظرا لأهمية الشوفان في النظام الغذائي.



فوائد الشوفان في خسارة الوزن :



١- يساعدك الشوفان على تقليل نسبة الدهون والسعرات الحرارية في الجسم



٢- الشوفان من الحبوب الكاملة ويحتوي علي مجموعة من العناصر الغذائية التي تساعد في خسارة الوزن بسرعة.



٣- يعمل الشوفان على تنظيم نسبة السكر في الدم وبالتالي ينعكس ذلك على وزن الجسم.



٤- الشوفان مفيد لأصحاب القولون فهو يساعد على تقليل انتفاخ البطن وسهل الهضم ومريح للمعدة.



٥- الشوفان يعمل على حرق دهون الجسم بشكل سريع وخاصة منطقة البطن.



٦_ يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف و البروتينات لذلك يجعلك تشعر بالشبع لأطول فترة .





اكلات رجيم بالشوفان :

نقدم لك مجموعة مختلفة من اكلات رجيم بالشوفان يمكنك تحضيرها في وقت قصير وهي تناسب الذين يتبعون اي نوع من الريجيم ..





شوربة الشوفان

مكونات شوربة الشوفان :

كوب كريمة طبخ

كوب شوفان

ثمرة بطاطس

ثمرة بصل

ملح و فلفل

ملعقة زبدة

لتر ماء



طريقة عمل شوربة الشوفان :

اسلقي البطاطس ثم اضربيها في الخلاط مع شرائح البصل ثم ضعي الخليط على النار مع ملعقة زبدة واتركيه يغلي ثم ضيفي الماء تدريجيا للخليط ثمضيفي الشوفان الشوربة واتركيها تغلي لمدة عشر دقائق وبعدها ضيفي كريمة الطبخ مع الملح و الفلفل.







فطيرة التفاح بالشوفان

مكونات فطيرة التفاح بالشوفان :

٢ كوب حليب اللوز

كوب من طحين الشوفان

٢ ملعقة قرفة

كوب صلصة التفاح " تباع جاهزة "

تفاحة كبيرة طازجة



طريقة عمل فطيرة التفاح بالشوفان :

ضعي حليب اللوز مع طحين الشوفان في وعاء على نار هادئة وقلبيه جيدا حتى يتجانس الخليط، ثم ضيفي صلة التفاح وقطعي ثمرة التفاح الي مكعبات صغيرة وضعيها مع المكونات واستمري في التقليب ثم اتركيه الوعاء على النار لمدة ٢٠ دقيقة حتى يتماسك الخليط ثم اتركيه حتى يبرد و ضعيه في أطباق صغيرة التقديم.





طبق الشوفان بالمو. والمكسرات :

المكونات :

كوب شوفان

2 ملعقة حبوب الشيا

كوب حليب

حبة موز

2 ملعقة عسل

جوز مفروم



الطريقة:

في وعاء اخلطي الحليب مع الشوفان والشيا، ومن الأفضل تركه في الثلاجة لفترة قبل تناوله، وعند تناوله قطعي الموز دوائر وضيفيها للخليط واسكبي عليه العسل مع الجوز.





شوربة العدس بالشوفان

مكونات شوربة العدس بالشوفان :



نصف كوب شوفان

٢ كوب عدس

ثمرة بطاطس

نصف لتر ماء

ثمرة جزر

ثمرة بصل

ثوم مهروس

كمون وملح و فلفل





طريقة عمل شوربة العدس والشوفان:

شوحي البصل على النار مع الثوم على النار ثم ضيفي مكعبات البطاطس وقلبيها مع البصل

ضيفي العدس المجروش مع البصل والبطاطس وضيفي البهارات ثم ضيفي الماء وقلبي المكونات واتركيها على نار هادئة.

بعد أن تنضج المكونات ضيفي نصف كوب شوفان واتركي الخليط يغلي لمدة خمس دقائق، ثم ضعي كل المكونات في الخلاط وتهريبها جيدا حتى يصبح خليط ناعم وقدميها في اطباق صغيرة وضيفي لها عصير الليمون.





- كرات اللحم بالشوفان :



مكونات كرات اللحم بالشوفان :

نصف كيلو لحم مفروم

٣ ملاعق كبيرة شوفان

ملعقة بقدونس كبيرة

بصلة كبيرة

٣ ملاعق زيت زيتون

ملح وفلفل اسود و كمون

بهارات لحم



طريقة عمل كرات اللحم بالشوفان :

في وعاء اخلطي اللحم المفروم مع البصل المفروم و الشوفان وقلبيه جيدا ثم ضيفي الملح و الفلفل والبهارات والبقدونس وقلبي المكونات حتى تحصلي على عجينة متجانسة ثم شكليها على هيئة كرات صغيرة ، وادهني صينية الفرن بزيت الزيتون و ضعي كرات اللحم وادخليها الفرن لمدة ٢٠ دقيقة مع التقليب على الجانبين .