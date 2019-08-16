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إطلاق بوابة حكومية الكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. نواب: ستسهم في إحداث شفافية بالمناقصات.. تساعد المستثمرين في الاطلاع على القوانين المنظمة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:01 ص
الحكومة
الحكومة
معتز الخصوصى
نائب يوضح مزايا إطلاق البوابة الحكومية الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية
برلمانى: البوابة الحكومية الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية تسهل على المستثمرين
نائب: إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية يعكس اهتمام القيادة السياسية


أشاد عدد من النواب بإطلاق البوابة الحكومية الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، حيث أكدوا أن إطلاق هذه البوابة سيساهم فى إحداث شفافية فى الإستثمار، وحينما تكون هناك مناقصة كبير للحكومة ، سيوفر ذلك سعر منافس ، وبالتالى فإن ذلك سيساهم فى التوفير على الموازنة العامة للدولة ، كما أشاروا إلى أن هذه البوابة ستعكس القوانين المنظمة للاستثمار ، وتسهل على المستثمرين سهولة الاطلاع على القوانين الخاصة بالاستثمار، كما أوضحوا أننا لابد أن نستغل حالة الاستقرار الأمنى التى تعيش فيها مصر، مما ينعكس على الاقتصاد المصري ،وجذب المزيد من رءوس الأموال العربية والأجنبية لمصر خلال الفترة الأخيرة.

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن هناك عددا من المزايا التى ستوفرها إطلاق البوابة الحكومية الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، منها عدم إتمام أى مناقصة فى مصر أو دخول أى مشتريات إلا من خلال هذه البوابة.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إطلاق هذه البوابة سيساهم فى إحداث شفافية فى الإستثمار، مؤكدا انه حينما تكون هناك مناقصة كبير للحكومة ، مما يوفر سعر منافس ، وبالتالى فإن ذلك سيساهم فى التوفير على الموازنة العامة للدولة.

وقال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن إطلاق البوابة الحكومية الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، ستسهل بشكل كبير على المستثمرين وتساهم فى إيجاد فرص عمل للشباب فى المشروعات الجديدة.

وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نتمنى ان تقوم الحكومة بتفعيل الإجراءات الخاصة بالخريطة الاستثمارية الصناعية ، بشكل يقضى على الروتين والإجراءات البيروقراطية و الفساد الإدارى وتأخر الجهات المختلفة فى إتخاذ قرارتها بشان شكاوى المستثمرين مما يؤخر إقامة هذه المشروعات.

وقال النائب ممدوح عمارة ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن إطلاق البوابة الحكومية الإلكترونية للخريطة الإستثمارية الصناعية ستعكس القوانين المنظمة للإستثمار ، وتسهل على المستثمرين سهولة الإطلاع على القوانين الخاصة بالإستثمار.

وأشار عمارة لـ"صدى البلد" إلى أن كل ذلك يعكس إهتمام القيادة السياسية بالإستثمار فى مصر، خاصه فى ظل حالة الإستقرار الأمنى التى تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة وما تتمتع به مصر من موقعها الإقليمى الذى يعطيها ميزة بعد حفر قناة السويس الجديدة.

وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أننا لابد أن نستغل حالة الاستقرار الأمنى التى تعيش فيها مصر، مما ينعكس على الإقتصاد المصرى ،وجذب المزيد من رءوس الأموال العربية والأجنبية لمصر خلال الفترة الأخيرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة نفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، واللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، الخميس الماضي.

وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى للبوابة الحكومية الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، واستعرض أيضا نتائج المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية التى تهدف لتعميق الصناعة المحلية وتطوير المنظومة الصناعية فى مصر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، إن الاجتماع تناول أيضا سبل المعوقات التى تواجه المستثمرين الصناعيين والتغلب عليها.

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