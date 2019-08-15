حسن وليد أفضل لاعب في مباراة مصر وايسلندا بـ كاس العالم لناشئي اليد

واصل المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد صناعة التاريخ بـ كأس العالم المقام حاليا في مقدونيا بعد التأهل إلى نصف نهائى المسابقة بالفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات دور الـ 8.



وحصد حسن وليد نجم منتخبنا الوطنى على جائزة أفضل لاعب فى مباراة مصر وايسلندا نتيجة المستويات المميزة التى قدمها طول المباراة.



كان منتخب مصر لناشئي لكرة اليد تأهل لدور الـ8 ضمن منافسات كأس العالم المقامة حاليا فى مقدونيا علي حساب سلوفينيا بعد فوزه بنتيجة 30-23 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى الدور ربع النهائي.



ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز فى دور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28 الأربعاء وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات الخميس قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا السبت الماضي 47 /20.