ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن وليد أفضل لاعب في مباراة مصر وايسلندا بـ كاس العالم لناشئي اليد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:26 م
منتخب مصر للناشئيين
منتخب مصر للناشئيين لكرة اليد
عمرو الحلوانى
واصل المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد صناعة التاريخ بـ كأس العالم المقام حاليا في مقدونيا بعد التأهل إلى نصف نهائى المسابقة بالفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات دور الـ 8.

وحصد حسن وليد نجم منتخبنا الوطنى على جائزة أفضل لاعب فى مباراة مصر وايسلندا نتيجة المستويات المميزة التى قدمها طول المباراة.

كان منتخب مصر لناشئي لكرة اليد تأهل لدور الـ8 ضمن منافسات كأس العالم المقامة حاليا فى مقدونيا علي حساب سلوفينيا بعد فوزه بنتيجة 30-23 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى الدور ربع النهائي.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز فى دور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28 الأربعاء وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات الخميس قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا السبت الماضي 47 /20.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإنجاز ممكن.. مشوار منتخب ناشئ مصر لـ اليد حتى نهائي كأس العالم.. صور

بعد مرور 15 دقيقة.. منتخب مصر لناشئى اليد يتقدم على سلوفينيا 8/ 5.. فيديو

45 دقيقة.. مصر تتقدم على سلوفينيا 22-17 فى كأس العالم لناشئى اليد.. فيديو

منتخب مصر لناشئي كرة اليد يسحق سلوفينيا 30-23 ويتأهل لدور الـ 8 فى كأس العالم.. فيديو

رسميا.. مصر تواجه ايسلندا بربع نهائى كأس العالم لناشئي كرة اليد

موعد مباراة مصر وايسلندا فى ربع نهائى مونديال يد الناشئين والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

حسن وليد أفضل لاعب في مباراة مصر وايسلندا بـ كاس العالم لناشئي اليد

شاهد.. الداخلية تضبط 5 مصانع بدون ترخيص بـ القليوبية لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام

على غرار حقل ظهر.. الإعلان عن كشف غازي كبير في المحلة الكبرى قريباً

محمد صلاح: نادي الزمالك أحد أسباب رحيلي عن اف سي مصر

بعد انتقادات الجمهور.. إيمى سمير غانم بـ اطلالة خضراء

5 تحديات تواجه الزمالك أمام ديكاداها الصومالي بدوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان زفاف .. مايا دياب تثير هوس السوشيال ميديا

على الشاطئ.. نسرين أمين تخطف قلوب متابعيها بعد فيلم ولاد رزق 2 .. شاهد

بـ بدي مفتوح ورموش صناعية.. ياسمين رئيس بـ تسريحة افريقية.. صور