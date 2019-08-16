مريض الإيدز المطرود من مستشفى كفر الزيات: رفضوا علاجي وأنا على باب الله وأغسل السيارات بالميادين أمام إشارات المرور .. صور

_ صاحب واقعة الطرد من مستشفى كفر الزيات : أنا على باب الله

_ وكيل وزارة الصحة يحقق فى واقعة طرد المصاب بالايدز ويحقق في الشئون القانونية مع مسئولي مستشفى كفرالزيات العام

_ وزارة الصحة بالغربية تعلن التكفل بعلاج المريض بمستشفى الحميات داخل غرف العزل لتأمين حياته مستقبلا



أكد " محمد .ط " عاطل صاحب واقعة الطرد من عاملي مستشفى كفرالزيات العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم أنه يعاني من هبوط فى الدورة الدموية بشكل مستمر مما دفعه للتوجه الى أبواب المستشفى لافتا بقوله " اخبرتهم اني اعاني من مرض الإيدز فأصاب الأطباء وفنيات التمريض حالة من الهلع ".



واستشهد صاحب واقعة الطرد انه يعمل عامل باليومية على باب الله لكسب قوته بالحلال من خلال الجلوس فى شوارع والميادين أمام إشارات المرور أماكن انتظار السيارات بمدينة كفر الزيات من أجل غسل ومسح السيارات مقابل مبالغ زهيدة .



وأشار بقوله أنه يتعاطى المخدرات منذ فترة وحاول كثيرا العلاج منها لكن بسبب عدم القدرة على توفير مصاريف العلاج لم يقدر على الإقلاع مؤخرا موضحا أنه يعاني من الاصابة بأعراض مرض وباء الايدز .



كما استنكر تعليمات الأطباء ومسئولي مستشفي كفرالزيات للعمال بحمله والقاءه خارج أبواب قسم الطوارىء والاستقبال بالمستشفي مشيرا أن المسئولين أساءوا له وتطاولوا عليه بالألفاظ والسباب مشيرا بقوله "حسبي الله ونعم الوكيل فى كل مسئول أو طبيب لا يراعي الله فى علاجي .



من جانبه أصدر الدكتور عبد القادر الكيلاني وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة الى الدكتور أيمن الملاح مدير مستشفي كفرالزيات العام بضرورة استكمال وتوفير سبل العلاج والرعاية الصحية اللازمة للشخص المصاب بمرض الإيدز .



وأوضح وكيل الصحة أن الشخص المصاب لم يتم طرده خارج أبواب المستشفي و سيتم تحويل الحاله لاستكمال علاجها بغرف العزل بمستشفى الحميات ومضيفا " كافة العمال بالمستشفي حملوه الى مركبه نارية "توك توك " لتوصيله الى مستشفي الحميات الى انه رفض استكمال علاجه .



من جانبه قال أيمن الملاح مدير مستشفي كفرالزيات العام أن تم فتح تحقيق عاجل فى واقعة مريض الايدز موضحا أن الشخض المريض وصل الى المستشفى في حالة هياج وصياح هستيرية لتناوله كمية كبيرة من المخدرات مؤكدا أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تم اكتشاف إيجابية التحاليل .



وأكد مدير المستشفي أنه لا يوجد خبرة لدي أطباء الشباب بالمستشفى العام في التعامل مع مثل هذه الأمراض ولابد من تحويل الحالة إلي مستشفي الحميات بكفر الزيات ولكن المريض لم يكن في وعيه وأصر علي عدم الرحيل من المستشفى وقام بأعمال بلطجة وافترش الأرض ورفض الذهاب الي مستشفى الحميات لاستكمال علاجه .



وأعلنت وزارة الصحة والسكان إحالة كافة المتسببين في واقعة طرد مريض الإيدز من مستشفي كفر الزيات بعد اكتشاف إصابته بالمرض وترك المريض يعود إلى منزله دون اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والقانونية فى شأن الواقعة .