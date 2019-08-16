احرص على تناول صدر الدجاج لهذا السبب؟

الدجاج من اللحوم التى يقبل على تناولها على الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهى و اللذيذ، و يعتبر صدر الدجاج بالأخص من الأجزاء المفضلة لدى العديد، ولكن لا يعرف البعض مدى فائدة تناول صدر الدجاج.



قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن صدر الدجاج يعتبر من أكثر مصادر البروتين شيوعًا، فينصح بتناوله لأنه يعد من أكثر الأغذية الصحية.



وأضاف النادى، أن صدر الدجاج يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتينات حيث إن صدرًا واحدًا من الدجاج المشوي منزوع الجلد يحتوي على 53 غرامًا من البروتين.