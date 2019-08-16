ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احرص على تناول صدر الدجاج لهذا السبب؟

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 05:01 ص
صدر الدجاج
صدر الدجاج
هاجر هانئ
الدجاج من اللحوم التى يقبل على تناولها على الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهى و اللذيذ، و يعتبر صدر الدجاج بالأخص من الأجزاء المفضلة لدى العديد، ولكن لا يعرف البعض مدى فائدة تناول صدر الدجاج.

قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن صدر الدجاج يعتبر من أكثر مصادر البروتين شيوعًا، فينصح بتناوله لأنه يعد من أكثر الأغذية الصحية.

وأضاف النادى، أن صدر الدجاج يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتينات حيث إن صدرًا واحدًا من الدجاج المشوي منزوع الجلد يحتوي على 53 غرامًا من البروتين.

ترشيحاتنا

اليوم انكسار الموجة الحارة .. تعرف على طقس الجمعة

شاهد.. كواليس 30 صورة في مران الاهلي

نشرة الفن والفنانين| حقيقة خناقة محمد رمضان وعباس أبو الحسن في كواليس الكنز 2 وعبد الرحيم كمال يرد على اتهامه بسرقة "خيال مآته"

دخلت التمثيل بالصدفة.. هنادي مهنا: أحب المغامرة واختيار الأدوار الصعبة.. وهذه علاقتي بالراحل ياسر عرفات

داليا مصطفى في حوارها لصدى البلد: لم أبلغ بموعد بدء تصوير البيت الكبير 3 .. ومرقس عادل مخرج موهوب .. وأؤيد مسلسلات الـ 60 حلقة بشروط

توقف عن تناولها فورا.. نوع من الجبنة تصيبك بتليف الكلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها

شبه عارية.. مايا دياب بإطلالة تشبه جينيفر لوبيز في الساحل.. صور

بالتايجر والكعب العالي ... شاهد الراقصة جوهرة بإطلالة عصرية