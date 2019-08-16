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رياضة

لن نستسلم أبدا..الميريا الاسباني ينشئ حسابا بالعربي عبر تويتر وتركي آل الشيخ يعلق

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 03:45 ص
المستشار تركي ال
المستشار تركي ال شيخ
ياسمين تيسير
وجه نادي الميريا رسالة ترحيب لـ جماهير الفريق بالوطن العربي خاصة عقب إنشاء حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ".

ونشر الحساب الرسمي الجديد لـ نادي الميريا عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " الحساب الرسمي لنادي #ألميريا باللغة العربية يرحب بكم ... أهلًا بجماهيرنا في العالم العربي ".

ليعلق تركي آل الشيخ رئيس نادي الميريا الإسباني عقب انتقال ملكيته له خلال الفترة الماضية : "لن نستسلم أبدًا".

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ أعلن بشكل رسمي شراءه لنادي ألميريا الإسباني ونقل حصة مالك النادي السابق ألفونسو جارسيا لملكيته والتي تبلغ 96% من القيمة الكلية؛ حيث ينتوي قيادة ثورة تصحيح داخل النادي عن طريق إنعاش خزينته بقوة اقتصادية كبرى وتعزيز صفوفه بلاعبين من الطراز الأول من أجل العودة لدوري الدرجة الأولى الإسباني من جديد.

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