موعد مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة مساء اليوم الجمعة لـ استاد برج العرب لمتابعة مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالى فى المباراة التى ستقام بينهما فى ذهاب دور الـ 64 من منافسات دورى أبطال إفريقيا



ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد برج العرب و ستذاع عبر قناة " أون سبورت "



ويقود فريق الزمالك طارق يحيي بشكل مؤقت لحين الاتفاق مع مدير فني اجنبي عقب اقالة خالد جلال المدير الفني السابق عقب ضياع لقب بطولة الدوري الممتاز