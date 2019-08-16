ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 03:15 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
ياسمين تيسير
تتجه أنظار عشاق الكرة مساء اليوم الجمعة لـ استاد برج العرب لمتابعة مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالى فى المباراة التى ستقام بينهما فى ذهاب دور الـ 64 من منافسات دورى أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد برج العرب و ستذاع عبر قناة " أون سبورت "

ويقود فريق الزمالك طارق يحيي بشكل مؤقت لحين الاتفاق مع مدير فني اجنبي عقب اقالة خالد جلال المدير الفني السابق عقب ضياع لقب بطولة الدوري الممتاز

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة نهائي أمم أفريقيا 2019 بين السنغال والجزائر والقنوات الناقلة

مباراة واحدة.. طارق يحيى يكشف تفاصيل قيادة الزمالك الفترة المقبلة

مدرب الأسبوع الواحد.. ماذا سيقدم طارق يحيى أمام بطل الصومال

الزمالك يدرس خوض مباراة ودية استعدادا لمواجهة ديكاداها في دورى أبطال أفريقيا

رسميًا.. نقل مباراة الزمالك وبطل الصومال إلى برج العرب

الزمالك يطبع 10 آلاف تذكرة لمواجهة ديكاداها في دوري الأبطال

ترشيحاتنا

شاهد.. حيوان راكون يقع في فخ داخل مدرسة

شاهد .. حلا شيحة بصحبة أبنائها الأربعة

محمد الشافعي: ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن الأسبوع المقبل

موضة لن تتخلى عنها.. ليلى علوي تبهر جمهورها بإطلالة من التسعينيات

عودة: وقعت للأهلي أيام البطل .. وعقدت جلسة مع إدارة الزمالك.. فيديو

محمد صلاح يكشف أسباب سرعته الفائقة فى الملعب مع ليفربول .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها

شبه عارية.. مايا دياب بإطلالة تشبه جينيفر لوبيز في الساحل.. صور

بالتايجر والكعب العالي ... شاهد الراقصة جوهرة بإطلالة عصرية