الصحف السعودية تكشف حقيقة رحيل برانكو عن قيادة أهلي جدة

كشفت صحيفة الرياضية السعودية حقيقة قرب رحيل الكرواتي برانكو المدير الفني لفريق أهلي جدة عن الفريق خلال الفترة الحالية عقب عزم مجلس الإدارة على إقالته .



وأكدت الصحيفة أن المدرب الكرواتي برانكو مستمر مع الفريق الجداوي حتى نهاية عقده مشددة أن الإدارة وضعت ثقتها الكاملة في المدرب خصوصًا وأنه يملك سيرة ذاتية كبيرة جدًا قبل قدومه للأهلي على مستوى قارة آسيا وفي كرواتيا.



وترددت أنباء و شائعات كثيرة خلال الفترة الحالية حول امكانية رحيل المدرب عقب النتائج السيئة للفريق بـ دوري ابطال اسيا و وداع البطولة أمام الهلال .



وودع أهلي جدة بطولة دوري أبطال آسيا عقب الهزيمة في ثمن نهائي البطولة من أمام الهلال 4-3 في مجموع المباراتين، مما تسبب في موجة غضب كبيرة من الجماهير الأهلاوية على المدرب والإدارة.