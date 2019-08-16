الاستقرار يسود اليوم الجمعة في الأسواق .. اليورو ينخفض والدولار يسجل 16.53 جنيه للشراء.. الريـال السعودي بـ 4.43 جنيه للبيع.. وجرام الذهب عيار 24 نحو 801.. والبطاطس تبدأ من 3 جنيهات

الأسعار اليوم:

- متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 16.5331 جنيه للشراء و16.6331 جنيه للبيع

- سعر جرام الذهب عيار 18 تراوح بين 599 و601 جنيه

- سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.90 جنيه وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه



استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019، وذلك فقًا لمتوسط أسعار للبنك المركزي المصري، على أسعار ختام تعاملات أمس الخميس.



وبلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 16.5331 جنيه للشراء و16.6331 جنيه للبيع، في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 18.4189 جنيه للشراء و18.5774 جنيه للبيع بتراجع حوالي 7 قروش عن سعره مستهل تعاملات أمس، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.0553 جنيه للشراء و20.1694 جنيه للبيع.



وسجل متوسط سعر الفرنك السويسري نحو 17.0181 جنيه للشراء و17.1281 جنيه للبيع بارتفاع 12 قرشا، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.6061 جنيه للشراء و15.7049 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش.



وعن أسعار العملات العربية، سجل متوسط سعر الريـال السعودي نحو 4.4074 جنيه للشراء و4.4345 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي نحو 54.3332 جنيه للشراء و54.6852 جنيه للبيع بارتفاع 8 قروش، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.5006 جنيه للشراء و4.5287 جنيه للبيع.



فيما ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات، اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019، بمعدل حوالي 4 جنيهات بعد الارتفاع الذي وقع خلال تعاملات أمس الخميس داخل السوق.



وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 حسب أخر تحديث لموقع "إيجي جولد بريس"، بين 699 و701 بعد أن كان أمس 695 و697 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 599 و601 جنيه، بذات معدل الارتفاع.



كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 799 و801 جنيه، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5592 و5608 جنيهات.



وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 732 إلى 734 وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 466 و467 جنيها، وعيار 12 من 399 جنيها إلى 401 جنيه.



كما استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الجمعة 16 أغسطس 2019 بسوق العبور، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.90 جنيه، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 5 و10 جنيهات.



وسجلت الفاصوليا من 20 لـ30 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والجزر 9 جنيهات.



وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 6 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 4 جنيهات، والخيار الصوب بـ8 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والبامية 18 جنيها.



وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 7 جنيهات، والقلقاس 9 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.



وعن أسعار الفاكهة اليوم، تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، وكيلو التفاح المصري من 8 إلى 12 جنيها، والتين البرشومي بـ10 جنيهات.



وسجل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 8 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 7 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، والرمان بـ10 جنيهات، والكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، ومانجو عويس من 14 لـ 24 جنيها.



وبلغ سعر البرقوق سانتا روزا 25 جنيها، وسعر البرقوق المستورد 22 جنيها، والشمام 6 جنيهات، والجريب فروت 15 جنيها.