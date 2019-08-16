لشكه في سلوكهما.. مسن يذبح ابنتيه ويلقي جثتهما في الشارع بالحوامدية

ذبح أب ابنتيه بمدينة الحوامدية وألقى جثتيهما بالشارع وتمكنت مباحث الجيزة من إلقاء القبض عليه.



تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثتي فتاتين مذبوحتين ومصابتين بعدة طعنات بأنحاء الجسد، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثتين لشقيقتين وأن وراء ارتكاب الجريمة والدهما.



تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد احمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الحوامدية وتبين أن المتهم في العقد السابع من العمر وابنتيه في العشرينات من عمريهما، وادعى قتلهما لشكه في سلوكهما.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.