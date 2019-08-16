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أخبار العالم

الكرملين ينفي التحضير حاليا لزيارة بوتين لكوريا الشمالية

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 05:36 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
أ ش أ

نفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن يكون ثمة تحضير في الوقت الراهن لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية.

وقال مساعد الرئيس بوتين، يوري أوشاكوف - للصحفيين، اليوم /الجمعة/ ردا على سؤال حول تقارير إعلامية كورية شمالية بشأن تحضيرات محتملة للزيارة؛ وفقا لما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "لا يمكنني إخباركم أي شيء عن ذلك، هذا الأمر ليس قيد النظر".

وعقد بوتين أول لقاء له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج -أون، 25 أبريل الماضي - في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ناقشا خلاله الأوضاع الجارية، ومستقبل العلاقات الثنائية، وقضايا أخرى من بينها الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

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