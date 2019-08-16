تظلمات الثانوية العامة 2019 ترفع درجات 16240 طالبا حتى الآن

أعلن خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن تظلمات الثانوية العامة 2019 قد أسفرت عن رفع درجات 16240 طالبا/طالبة حتى الآن.



وقال عبد الحكم: تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للامتحانات) اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب/ الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس.



وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل، عن مد فترة التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 حتي يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور والطلاب.



وكانت الوزارة قد فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يوليو 2019.