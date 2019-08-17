أعراض غير متوقعة تنذر بـ الإصابة بالايدز.. المراحل الأولى يسهل علاجها



يظهر على معظم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري مرض شبيه بالإنفلونزا خلال شهر أو شهرين بعد دخول الفيروس الجسم، وربما يستمر هذا المرض، الذي يُعرف باسم العدوى الأولية أو الحادة لفيروس نقص المناعة البشري، لبضعة أسابيع، وتتضمن الأعراض والعلامات المحتملة ما يلي:



الحمى

الصداع

آلام العضلات وألم المفاصل

طفح جلدي

التهاب الحلق و قرح الفم المؤلمة

تضخم الغدد اللمفاوية، خاصةً في الرقبة



قد تكون هذه الأعراض بسيطة جدًا بحيث لا تتمكن حتى من ملاحظتها. ومع ذلك، تزيد كمية الفيروس في مجرى الدم (الحمل الفيروسي) في هذا الوقت. نتيجة لذلك، تنتشر العدوى أثناء العدوى الأولية بسهولة أكثر من المرحلة التالية من العدوى.



2- إصابة سريرية كامنة (فيروس نقص المناعة البشري (HIV) مزمنة)



بالنسبة لبعض الأشخاص، يحدث تورم مستمر في العقد اللمفاوية خلال هذه المرحلة. بخلاف ذلك، لا توجد علامات وأعراض معينة. يظل فيروس نقص المناعة البشري (HIV) موجودًا في الجسم وفي خلايا الدم البيضاء المصابة.



وعادةً ما تستمر هذه المرحلة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري (HIV) حوالي 10 سنوات إذا كنت لا تتلقى العلاج المضاد للفيروسات. ولكن أحيانًا، تستمر لعقود حتى بعد تلقي هذا العلاج، حيث يصاب بعض الأشخاص بمرض أكثر حدة في وقت أقل.



3- عدوى فيروس نقص المناعة البشري العرضي:



مع استمرار تكاثر الفيروس وتدمير الخلايا المناعية، فإن الخلايا في الجسم التي تساعد في محاربة الجراثيم قد تصاب بعدوى خفيفة أو أعراض مزمنة مثل:



الحمى

الإرهاق

تورم العقد الليمفاوية، وغالبًا ما تكون من العلامات الأولى لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية

إسهال

فقدان الوزن

عدوى فطرية بالفم (القلاع)

الهربس النطاقي (الحزام الناري)



4- تفاقم العدوى وصولًا إلى الإصابة بالإيدز:



وبفضل العلاجات الجيدة المضادة للفيروسات، معظم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري في الولايات المتحدة اليوم لا يتطور لديهم الإيدز، وذلك إن تم علاجه، حيث انه يتحول عادةً فيروس نقص المناعة البشري إلى الإيدز في غضون حوالي 10 سنوات.



عند حدوث الإصابة بالإيدز، يكون التلف اللاحق بالجهاز المناعي قد وصل إلى أشد مستوياته، حيث سوف تكون أكثر عرضة للإصابة بعدوى السرطانات الانتهازية، وهي أحد الأمراض التي لا يعانيها عادةً الشخص الذي يتمتع بجهاز مناعي سليم.

وتشمل علامات وأعراض بعض أنواع هذه العدوى:



فرط التعرق في أثناء الليل

الحمى المتكررة

الإسهال المزمن

بقعًا بيضاء دائمة أو تقرحات غير عادية على اللسان أو في الفم

الإرهاق الدائم غير المبرر

فقدان الوزن

الطفح الجلدي أو بثور الجلد



وإذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية أو معرض لخطر الإصابة بالفيروس، فعليك بمراجعة مقدم الرعاية الصحية في أقرب وقت ممكن.

الإيدز فيروس نقص المناعة البشرية، ويتم تشخيصه بشكل أكثر شيوعًا عن طريق تحليل الدم، أو اللعاب، للبحث عن أجسام مضادة للفيروس في الدم، ولسوء الحظ، يستغرق الجسم بعض الوقت لتطوير هذه الأجسام المضادة، وعادة ما يصل إلى 12 أسبوعًا.هناك العديد من عوامل الخطر التي يمكن ان تزيد من الإصابة بـ الايدز أو فيروس نقص المناعة البشرية، حيث ان الإيدز في الولايات المتحدة أثر بشكل رئيسي على الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال، ومع ذلك أصبح من الواضح الآن أن فيروس نقص المناعة البشرية ينتشر أيضًا من خلال الجنس الآخر.وتختلف أعراض الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ومرض الإيدز (AIDS)، وفقًا لمرحلة العدوى.