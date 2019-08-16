بـ المولوتوف.. عاشور يكلف مجلس النقابة بمتابعة واقعة حرق محام بـ ابو كبير





مشيرا إلى أنه تم حجز الزميل بمركز الحروق بمستشفى ههيا المركزى لتلقي العلاج، مؤكدا أنه تتم متابعة جميع الإجراءات الطبية، والرعاية الصحية بتعليمات وتواصل مباشر من النقيب العام، سامح عاشور.



وأوضح أنه تم التواصل مع المستشار المحامى العام لشمال الشرقية، والقيادات الأمنية لسرعة ضبط الجناة، وعرضهم على جهات التحقيق، وتقديمهم للمحاكمة، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر رقم 12759 لسنة 2019 جنح أبو كبير بالواقعة.



وشدد عضو النقابة العامة على أن نقابة المحامين لن تترك حق الزميل، مهما كلفها الأمر.



وعن ملابسات الواقعة، قال "عفيفي"، إنه في أثناء قيام الزميل بفض اشتباك بين الجناة وآخرين، قاموا بالتعدي عليه، وتوعدوه، وقاموا بإلقاء زجاجة مولوتوف عليه، مما أدى إلى تعرضه للحرق بمختلف مناطق الجسم.

كلف، اليوم الجمعة، سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عادل عفيفى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بمتابعة حالة محامى أبو كبير، الذى تعرض للتعدي عليه والحرق، أمس الأول، على أيدي بلطجية.وصرح "عفيفي"، بأنه تمت زيارة ناجى عثمان، المحامى، وذلك بحضور متولي محمود، نقيب محامي شمال الشرقية، وفارس النجدي، عضو الفرعية، للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم كل أنواع الدعم له.