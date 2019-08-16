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الأطباء: لدينا الخبرة الكافية للتعامل مع مرضى الإيدز

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:05 م
نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
محمد غالي
قال الدكتور سمير التوني، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن كل مستشفى يوجد بها فريق مكافحة عدوى مرض الإيدز أو أى نوع من الفيروسات.

وأكد التوني، لـ صدى البلد، أنه يوجد خبرة كبيرة للأطباء بالتعامل مع هذه النوع من الفيروسات، مضيفًا أنهم على دراية كاملة بدليل مكافحة العدوى المصري والتي هي موجودة فى كل منشأة صحية.

وتابع أن هذا الدليل معتمد من منظمة الصحة العالمية وللعلم المنظمة أوصت بهذا الدليل لعدة دول وبرنامج مكافحة العدوى المصرى فيه حلول لكل مشاكل التعامل مع كل الامراض المعدية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان إحالة المتسببين في واقعة طرد مريض الإيدز من مستشفي كفر الزيات بعد اكتشاف إصابته بالمرض وترك المريض يعود الي منزله دون اتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية فى شأن الواقعة.

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