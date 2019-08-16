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حوادث

إصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:24 م
اصابة ٣ فى حادث انقلاب
اصابة ٣ فى حادث انقلاب سيارة بالدقهلية
همت الحسينى
أصيب ثلاثة أشخاص بجروح وكدمات إثر انقلاب سياره ملاكى بإحدى الترع على طريق المنزله وتم نقلهم للمستشفى.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهليه اخطارا من ادارة النجده يفيد بانقلاب سيارة ملاكى داخل احدى الترع المقابله لنادى اتحاد المنزلة إثر اختلال عجلة القيادة اسفرت عن اصابة ثلاث اشخاص باصابات متفرقة وتم نقلهم الى مستشفى المنزله لتلقى العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم والقيام باعمال انتشال السيارة.
إصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بالدقهلية
إصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

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