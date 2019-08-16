إصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح وكدمات إثر انقلاب سياره ملاكى بإحدى الترع على طريق المنزله وتم نقلهم للمستشفى.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهليه اخطارا من ادارة النجده يفيد بانقلاب سيارة ملاكى داخل احدى الترع المقابله لنادى اتحاد المنزلة إثر اختلال عجلة القيادة اسفرت عن اصابة ثلاث اشخاص باصابات متفرقة وتم نقلهم الى مستشفى المنزله لتلقى العلاج.



تم تحرير المحضر اللازم والقيام باعمال انتشال السيارة.