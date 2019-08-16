اخبار الزمالك اليوم الجمعة 16-8-2019.. الأبيض يكتفي بـ 7 أهداف أمام ديكاداها في دوري الأبطال

نشر موقع "صدى البلد" اليوم ، الجمعه ، 16 - 8 - 2019 عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الزمالك والتي من أبرزها:
ابطال افريقيا.. الزمالك يكتفي بـ7 أهداف في شباك ديكاداها الصومالي.. فيديو
انتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه ديكاداها الصومالي، بفوز الأبيض 7- 0، في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية.
مفاجأة فى نهاية اليوم الثانى من فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك التكميلية
أغلق باب الترشح في اليوم الثاني للانتخابات التكميلية المقبلة لنادي الزمالك المقرر لها أيام 5 و6 و7 من الشهر المقبل، حيث لم يتقدم سوى محمد رحمي لخوض الانتخابات على مقعد أمين الصندوق ولم يتقدم أي مرشح على مقاعد العضوية فى مفاجأة مدوية.
رئيس الزمالك يفتح النار على جماهير الإسماعيلي بسبب عواد
وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انتقادا لجماهير الإسماعيلي، بسبب هجومها على محمد عواد حارس الدراويش السابق، الذي انضم مؤخرًا إلى صفوف النادي الأبيض.
رغم غيابه عن الزمالك.. جنش: اليوم بداية الحلم
نشر محمود جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صورة له مع لاعبي فريق نادي الزمالك.
رغم مفاوضات الزمالك.. نجل رامون دياز يتابع حساب الأهلي على تويتر
الزمالك وديكاداها .. نبيل الحلفاوي: شيكابالا مزاجتلي ونجم الشوط الأول
أشاد الفنان نبيل الحلفاوي في لمسات شيكابالا لاعب نادي الزمالك في مباراتة اليوم مع الزمالك ضد فريق ديكاداها الصومالي.
4 صفقات جديدة تقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكاداها في دوري الأبطال
استقر طارق يحيى المدير الفني لفريق الزمالك بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة ديكاداها الصومالي، اليوم، الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ابطال افريقيا.. الزمالك يكتفي بـ7 أهداف في شباك ديكاداها الصومالي.. فيديو
انتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه ديكاداها الصومالي، بفوز الأبيض 7- 0، في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية.
مفاجأة فى نهاية اليوم الثانى من فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك التكميلية
أغلق باب الترشح في اليوم الثاني للانتخابات التكميلية المقبلة لنادي الزمالك المقرر لها أيام 5 و6 و7 من الشهر المقبل، حيث لم يتقدم سوى محمد رحمي لخوض الانتخابات على مقعد أمين الصندوق ولم يتقدم أي مرشح على مقاعد العضوية فى مفاجأة مدوية.
رئيس الزمالك يفتح النار على جماهير الإسماعيلي بسبب عواد
وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انتقادا لجماهير الإسماعيلي، بسبب هجومها على محمد عواد حارس الدراويش السابق، الذي انضم مؤخرًا إلى صفوف النادي الأبيض.
رغم غيابه عن الزمالك.. جنش: اليوم بداية الحلم
نشر محمود جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صورة له مع لاعبي فريق نادي الزمالك.
رغم مفاوضات الزمالك.. نجل رامون دياز يتابع حساب الأهلي على تويتر
الزمالك وديكاداها .. نبيل الحلفاوي: شيكابالا مزاجتلي ونجم الشوط الأول
أشاد الفنان نبيل الحلفاوي في لمسات شيكابالا لاعب نادي الزمالك في مباراتة اليوم مع الزمالك ضد فريق ديكاداها الصومالي.
4 صفقات جديدة تقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكاداها في دوري الأبطال
استقر طارق يحيى المدير الفني لفريق الزمالك بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة ديكاداها الصومالي، اليوم، الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.