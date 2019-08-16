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رياضة

مفاجأة فى نهاية اليوم الثانى من فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك التكميلية

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:03 م
شعار نادي الزمالك
شعار نادي الزمالك
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أغلق باب الترشح في اليوم الثاني للانتخابات التكميلية المقبلة لنادي الزمالك المقرر لها أيام 5 و6 و7 من الشهر المقبل، حيث لم يتقدم سوى محمد رحمي لخوض الانتخابات على مقعد أمين الصندوق ولم يتقدم أي مرشح على مقاعد العضوية فى مفاجأة مدوية.

وكان اليوم الأول شهد تقدم أربعة مرشحين فقط وهم الفنان أشرف زكي على منصب أمين الصندوق وكل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وحمادة أنور المدير الإداري السابق للفريق الأبيض على منصب العضوية.

ومن المقرر أن يغلق غدا باب الترشح للانتخابات بعدما تم فتح باب التقدم للانتخابات صباح الأمس.

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