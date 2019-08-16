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رياضة

رئيس الزمالك يفتح النار على جماهير الإسماعيلي بسبب عواد

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 05:54 م
صدى البلد
القسم الرياضى
وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انتقادا لجماهير الإسماعيلي، بسبب هجومها على محمد عواد حارس الدراويش السابق، الذي انضم مؤخرًا إلى صفوف النادي الأبيض.

وقال منصور خلال تصريحات تليفزيونية موجهًا حديثه للجماهير الإسماعيلاوية: "نحن لم نقم بخطف اللاعب، ما تفعلوه لا يليق بكم، الزمالك دفع لناديكم من أجل عواد 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى لاعبين على أعلى مستوى هما أحمد مدبولي ومحمود عبدالعاطي "دونجا"".

وتابع: "مسئولو ناديكم باعوا محمود متولي للأهلي بالتقسيط، وهو ما لم يحدث مع الزمالك، حيث قمنا بدفع القيمة المالية للصفقة بالكامل كاش، والإسماعيلي استغل هذه الأموال لتدعيم الفريق".

وكان مسئولو الدراويش وافقوا على بيع متولي إلى النادي الأحمر، مقابل 15 مليون جنيه، يتم سدادها على قسطين، حسب تصريحات أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي.

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