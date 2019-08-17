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حوادث

تجديد حبس عاطل لاتجاره في المخدرات بمصر الجديدة

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:13 ص
تجديد حبس عاطل لاتجاره
تجديد حبس عاطل لاتجاره في المخدرات
رامى المهدي
جدد قاضي المعارضات حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

واشارت التحقيقات الى ان قوات الامن تمكنت من ضبط المتهم حال تواجده أمام مسكنه وبحوزته ( 7 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 750، وكيلو جرام، مبلغ مالى قدره 85 ألف جنيه، هاتف محمول).

واوضحت التحقيقات انه بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.

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