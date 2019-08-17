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المجلس القومي للمرأة يشكر دنيا سمير غانم

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:20 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
أمل مجدي
تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير للفنانة دنيا سمير غانم لدعمها مبادرة "دوّي" ، وتسجيل فيديو تروى فيه تجربتها والتحديات التى واجهتها، فى مبادرة منها لتشجيع الفتيات بان يروين قصصهن واكثر الاشياء التى اثرت فيهن.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن خالص تقديرها واعجابها بهذا الفيديو للفنانة دنيا سمير غانم ، مؤكدة انه سيشجع العديد من الفتيات على مشاركة تجاربهن التى غيرت حياتهن ، مؤكدة اننا سنجد العديد من الروايات الملهمة التى ستدعم الفتيات وتؤثر فى قرارتهن.

يذكر أن مبادرة دوّي بدأت بقيادة المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتنسيق مع يونيسف مصر، إلى أن أصبحت تحالفًا من أجل تمكين البنات.

و تهدف إلى توفير مساحة آمنة للفتيات والأولاد للتجمع ومشاركة التجارب التي غيرت حياتهم من خلال الحكايات. مما يؤدي إلى اكساب الفتيات والأولاد مهارات التواصل واتخاذ القرار من خلال دعم أقرانهم. وصولًا إلى سلامة الفتاة من كل أوجهها؛ الصحة، والحماية، والتعليم، والمشاركة.

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