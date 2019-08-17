أخبار الفن.. القصة الكاملة لأزمة أحمد الفيشاوي وابنته.. محمد حماقي بديلًا لـ تامر حسني

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، صورة له عبر انستجرام، ظهر فيها مع والديه (البشير عبدو، نزهة الركراكي)، داخل منزلهم في مدينة الرباط، وذلك بعد عودته إلى المغرب، وإفراج السلطات الفرنسية عنه بعد اتهامه في قضية اغتصاب فتاة فرنسية.نشرت النجمة جنات مهيد، صورة لها عبر إنستجرام، ظهرت فيها مع ابنتها «جنات»، من زوجها المحامي المصري محمد عثمان نعمان.نشر الإعلامي الإماراتي ربيع هنيدي، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، كشف من خلاله عن لجنة التحكيم الجديدة لبرنامج اكتشاف المواهب «ذا فويس كيدز»، في موسمه الجديد للعام 2019.نشرت الفنانة نرمين ماهر، صورة جديدة لها عبر إنستجرام في أثناء حضورها أحد حفلات الزفاف.وظهرت نرمين ماهر، بإطلالة مثيرة للجدل حيث ارتدت كت أسود يبين أجزاء من جسدها، مع وضع ميكب علي وجهها واسدال شعرها علي كتفيها.وجه أحد متابعي لينا الفيشاوي - ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، سؤالًا لها عبر ستوري حسابها على انستجرام، يستفسر فيه باللغة الإنجليزية عن علاقتها بوالدها إن كانت جيدة أم لا.قالت الدكتورة سلوى عبد الباقي - جدة لينا أحمد الفيشاوي، إن حفيدتها سافرت إلى إنجلترا قبل 3 سنوات للدراسة في لندن، بموافقة والدها، وجدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي قام بدفع مصاريف الدراسة للسنة الأولى، بينما تحملت هي مصاريف السفر والإقامة في السنة الأولى، وكافة المصاريف في السنتين الأخيرتين.نشرت لينا الفيشاوي حفيدة النجم الراحل فاروق الفيشاوي صورة عبر حسابها على إنستجرام، وصورة أخرى مكتوب عليها قصيدة كتبتها بالإنجليزية، قالت فيها: "أقود في الليل ولا أرى شيئا، أشعر بالخوف فألمس يديك، باردة مثل الثلج، ولا يقودنا أي اتجاه للطريق الصحيح، ويشرق الصباح بوضوح، يعمي أعيننا عن الاتجاه، مع بقايا الإحساس بالإحباط، عقلي مشوش علِّي أستطيع التفكير، أتمنى لو أغرق وأترك نفسي بلا أمل، لا أستطيع مساعدتك وإخراجك من غيبوبتك، محملة بشخصية سلبية، وتوقفت لأشم هذه الرائحة الحلوة للخشب والورود».