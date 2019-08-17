لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. سجل رغباتك عبر هذا الرابط

فتحت امس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع تنسيق الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم حيث كان من المقرر انطلاقه السبت المقبل الموافق 17/8/2019 حتى يوم السبت الموافق 31/8/2019.



قالت الوزارة في بيان رسمي لها، أنه بشأن نظام التنسيق الإلكتروني: يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي علي شبكة الإنترنت من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.Egypt.gov.eg ، ويتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان.



أما عن مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، قالت الوزارة: يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميا خلال أيام المرحلة ، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.



أوضحت الوزارة أنه ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة.



والتسجيل يمكن الدخول لموقع التنسيق عبر هذا الرابط: https://tansik.egypt.gov.eg/application

