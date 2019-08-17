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ديني

اسأل أمين الفتوي.. هل يجوز صيام السنن بـ نية الأداء والقضاء ؟

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:13 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجوز للمسلم أن ينوي صيام الفرض مع نية صوم النفل، فيحصل بذلك على الأجرين، وهذا على مذهب الشافعية وبعض المالكية.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجلة له، أن من أراد أن يصوم بنية قضاء ما عليه من رمضان ونية السنن فيجوز ولا حرج فى ذلك ويثاب على أنه شغل اليوم بعبادة.

وأشار الى أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنيَّة مستقلة؛ حيث إن كلًا منهما عبادة مستقلة.

وتابع: أن الامام السيوطي وغيره من الأئمة قالوا سمو هذا إندراج الصغير فى الكبير فمن كان عليه قضاء أيام من رمضان أولى الصوم بها من قضاء السنن، فالسنة تدخل فى الفرض، فأنوى أن اصوم ما علي من قضاء ومعها انوى صيام سنة يوم الأثنين والخميس أو اى سُنة أخرى فيجوز ان نجمع بين النيتين مادامت الأولى فرض والاخرى سُنة.

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