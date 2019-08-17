جامعة النيل تنظم Open House للتعريف بكلياتها وطرق التعلم داخلها ..غدًا

تفتح جامعة النيل الأهلية في الخامسة مساء غد الأحد؛ أبوابها لطلاب المدارس الثانوية بمختلف أنظمتها التعليمية (دولية - لغات - تجريبي - حكومي) وكافة الفئات المجتمعية والإعلاميين والصحفيين والطلاب الراغبين في الالتحاق بها واختيارها في رغباتهم للعام الجامعي الجديد 2019 / 2020 ؛ للتعرف على الجامعة والنظام التعليمي داخلها واطلاع الطلاب وأولياء أمورهم على تجربة جامعة النيل الأهلية وطرق التدريس داخلها ؛ والتي تعتمد بشكل أساسي على التعلم والابتكار ؛ والقيام بجولة في المعامل والأقسام البحثية المختلفة بالجامعة والتعرف على الكليات والتخصصات الموجودة والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالعملية التعليمية داخل الجامعة.



ويلتقي الزائرون للجامعة في إطار فعاليات الــ " Open House" بالدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية ، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ، واتحاد الطلاب ؛ وعدد من الخريجين الذين نالوا مراكز في شركات وأسسوا لأنفسهم مشروعات في إطار تجربة ريادة الأعمال.



ويقدم أساتذة الجامعة خلال فعاليات الــ " Open House" شرحا وافيا للزائرين عن كليات الجامعة وتخصصاتها ؛ وكذا عرض أنشطة الجامعة الخاصة بالمجتمع ، وشراكتها البحثية العالمية.