ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الليلة عرسك يا وطن.. رقص وغناء بالشارع السوادني احتفالا بالاتفاق التاريخي ..شاهد

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:07 م
رقص وغناء بالشارع
رقص وغناء بالشارع السوادني
حسام رضوان
شهدت شوارع السودان اليوم احتفالات راقصة بمناسبة توقيع الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو التي تظهر رقص وغناء المواطنين في الشوارع بوصول البلاد على أول طريق الحكم المدني بعد الاتفاق التاريخي، الذي جاء تتويجا لثمانية أشهر من الحراك الشعبي.

وانطلقت فعاليات توقيع الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري المؤقت وقوى الحرية والتغيير في السودان، تحت شعار "فرح السودان" بحضور عدد من رؤساء وممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية بالبلاد.

ووصل عدد من الرؤساء وكبار مسئولي العديد من الدول لحضور مراسم توقيع الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير.

ومن بين المسئولين البارزين الذين يحضرون مراسم التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ورئيس جمهورية الجارة جنوب السودان، سلفا كير، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. مراسم التوقيع على الوثيقة الدستورية بالسودان

المجلس العسكري السوداني والحرية والتغيير يوقعان بالأحرف الأولى الوثيقة الدستورية

إتمام استعدادات الاحتفال بـ فرح السودان غدا

المجلس العسكري السوداني يعلن اسم وزير الدفاع الجديد

آبي أحمد يجتمع بـ قوى الحرية والتغيير السودانية في الخرطوم

رئيس جنوب السودان يصل إلى الخرطوم

ترشيحاتنا

ابراهيم عيسى والغيطى والبحيرى.. ضابط أمن وطنى يكشف قوائم الاغتيال عند الإخوان

منها كوكتيل الجمبرى.. 10 وصفات سحرية هتاكلها ومش هتتخن ..فيديو

بسبب إغماء الكابتن.. هذا ما حدث لطائرة خليجية في مطار الكويت

اندلاع حريق في حقل شيبة السعودي

بسام راضي: الرئيس السيسي يفتتح 1300 من الصوب الزراعية اليوم

حريق هائل وانفجار 15 لغما.. إسرائيل تشعل الحدود مع لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريعها يعالج مرضى السرطان.. خاتم مجموعة اليسا Never Give Up يبهر متابعيها

شفاف وبفتحة طويلة.. كارول سماحة بإطلالة جريئة تثير الجدل في لبنان

بكاش مايوه شفاف..زوجة مصطفى فهمى بإطلالة صيفية فى مرسى مطروح