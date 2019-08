الليلة عرسك يا وطن.. رقص وغناء بالشارع السوادني احتفالا بالاتفاق التاريخي ..شاهد

شهدت شوارع السودان اليوم احتفالات راقصة بمناسبة توقيع الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو التي تظهر رقص وغناء المواطنين في الشوارع بوصول البلاد على أول طريق الحكم المدني بعد الاتفاق التاريخي، الذي جاء تتويجا لثمانية أشهر من الحراك الشعبي.

وانطلقت فعاليات توقيع الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري المؤقت وقوى الحرية والتغيير في السودان، تحت شعار "فرح السودان" بحضور عدد من رؤساء وممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية بالبلاد.

ووصل عدد من الرؤساء وكبار مسئولي العديد من الدول لحضور مراسم توقيع الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير.

ومن بين المسئولين البارزين الذين يحضرون مراسم التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ورئيس جمهورية الجارة جنوب السودان، سلفا كير، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير.

People celebrating in front of the hall where #Sudan’s opposition and Military are putting their final signatures #فرح_السودان pic.twitter.com/N0RKgon0c7