شاهد.. شرطة كاليفورنيا تنقذ بطا صغيرا من الموت في بالوعة مجاري

WATCH: The sheriff’s department in California rescued baby ducks stuck in a drain pic.twitter.com/Ye6seMdrN8 — Reuters Top News (@Reuters) August 17, 2019

تمكنت إدارة الشرطة في ولاية كاليفورنيا من إنقاذ مجموعة من صغار البط العالقين داخل مصرف مجاري.وتظهر لقطات الفيديو التي صورها أحد المارة، رجل الشرطة وهو يقوم بإخراج البط الصغير من داخل البالوعة، بينما تقف والدة البط الصغير تشاهد عملية الإنقاذ.وبعد انتهائهم من إنقاذ 4 بطات صغيرات، يمكن مشاهدة البط وهو يسير إلى جانب أمه سلام على الطريق.