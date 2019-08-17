ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. شرطة كاليفورنيا تنقذ بطا صغيرا من الموت في بالوعة مجاري

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:17 م
شرطة كاليفورنيا تنجح
شرطة كاليفورنيا تنجح في إنقاذ 4 بطات علقن في بالوعة مجاري
آية جمعة
تمكنت إدارة الشرطة في ولاية كاليفورنيا من إنقاذ مجموعة من صغار البط العالقين داخل مصرف مجاري.

وتظهر لقطات الفيديو التي صورها أحد المارة، رجل الشرطة وهو يقوم بإخراج البط الصغير من داخل البالوعة، بينما تقف والدة البط الصغير تشاهد عملية الإنقاذ.

وبعد انتهائهم من إنقاذ 4 بطات صغيرات، يمكن مشاهدة البط وهو يسير إلى جانب أمه سلام على الطريق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرس الحدود الأمريكي ينفذ 3 عمليات إنقاذ لـ مهاجرين جنوب كاليفورنيا.. فيديو

محمد رمضان يعلن عن مفاجأة لجمهوره في كاليفورنيا .. تعرف على التفاصيل

ترشيحاتنا

وزير الطاقة السعودي: حريق حقل شيبة بسبب هجوم إرهابي

موعد مباراة مصر والبرتغال فى نصف نهائي كأس العالم لناشئين اليد

شاهد.. مقطع فيديو لحصان يرقص مع صاحبه يشعل مواقع التواصل

يبدأ من 500 جنيه وفائدة كل 3 أشهر.. تعرف على مميزات حساب الشباب بـ بنك عوده

بينهم حجاج.. تشييع 58 جنازة في الحرم المكي الشريف.. فيديو

#هندعم_طارق.. رمضان صبحي ومعلول يشاركان في جمع ٧ ملايين لعلاج ابن الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريعها يعالج مرضى السرطان.. خاتم مجموعة اليسا Never Give Up يبهر متابعيها

شفاف وبفتحة طويلة.. كارول سماحة بإطلالة جريئة تثير الجدل في لبنان

بكاش مايوه شفاف..زوجة مصطفى فهمى بإطلالة صيفية فى مرسى مطروح