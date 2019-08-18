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فحص كلمة السر.. جوجل كروم تضيف ميزة جديدة لتطبيقها على الهاتف الذكى

الأحد 18/أغسطس/2019 - 04:13 ص
جوجل كروم
جوجل كروم
شيماء عبد المنعم
تسعى شركة جوجل "Google" الأمريكية، لزيادة مستوى الأمان الخاصة بموقع الويب المملوك لها جوجل كروم "Chrome"، لضمان حماية مستخدميها من التعرض لهجمات المخترقين وسرقة كلمات المرور الخاصة بهم أثناء التصفح، من خلال ميزة فحص كلمة المرور "Password Checkup".

وقدم عملاق البحث "جوجل" ميزة فحص كلمة المرور "Password Checkup" لمتصفح الويب جوجل كروم "Chrome" على أجهزة الكمبيوتر فى فبراير من هذا العام، وتخطط جوجل لإضافة هذة الميزة إلى متصفح الهاتف الذكى قريبًا، وفقا لما ذكره موقع "Gadgets 360".

وتتيح هذه الميزة للمستخدم معرفة إذا كان تم اختراق كلمة المرور الخاصة به أم لا أثناء استخدام المتصفح، من خلال تحذير على شاشة المتصفح بالإضافة إلى مساعدة المستخدم في الحصول على كلمة سر جديدة، أكثر أمانًا.

وتعرض هذه الميزة تحذيرًا للمستخدم عند تسجيل الدخول إلى أحد المواقع الهامة التى يلزم تسجيل الدخول إليها كلمة مرور، وباستخدام واحد من أكثر من أربعة مليارات من أسماء المستخدمين وكلمات المرور المعروفة بأنها غير آمنة بسبب انتهاك بيانات جهة خارجية.

وتضيف شركة جوجل تحسينات على ميزة فحص كلمة السر، الأولى وهى إمكانية إضافة تعليقات مباشرة حيث تمكن المستخدمين الإبلاغ عن المشكلات التى يواجهونها، من خلال مربع تعليق سريع.

والثانية تعطي المستخدمين المزيد من السيطرة على البيانات الخاصة بهم، بحيث تسمح للمستخدمين بإلغاء كلمة المرور عن بعد للشخص المجهول الذي يقوم باستخدامها وتكشف تلك الإضافات عن سرقته لها بالإضافة إلى عدد عمليات البحث التي تظهر بيانات الاعتماد انها غير آمنة، وما إذا كان التنبيه يؤدي إلى تغيير كلمة المرور وتحسين تغطية الموقع.

ومنذ إطلاق تلك الإضافة، قام أكثر من 650 ألف شخص بالتسجيل في الشهر الأول، وقامت الخدمة بفحص 21 مليون اسم مستخدم وكلمة مرور خلال هذا الشهر فقط، ووضع علامة "غير آمنة" على أكثر من 316 ألف كلمة، ويشير هذا إلى أن ملايين الأشخاص معرضون للخطر.

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