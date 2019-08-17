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جبهة شباب الصحفيين: السيسي أعاد نهضة مصر الزراعية

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:40 م
جبهة شباب الصحفيين
جبهة شباب الصحفيين
محمد غالي
أكدت جبهة شباب الصحفيين أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للعديد من المشروعات القومية الهامة وتشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية ومصنع للتعبئة والتغليف ومجمع لإنتاج البذور يعيد من جديد نهضة وريادة مصر الزراعية.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية :إن الصوب الزراعية مستقبل مصر الغذائي ويعد المشروع الأكبر والأهم في الشرق الأوسط ويساهم بشكل فعال في سد احتياجات أكثر من 20 مليون مصري ويفتح باب جديد من الأمل في توفير فرص عمل للشباب.

وأضاف طوالة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود عمليات البناء والتنمية الشاملة في كافة المجالات والاتجاهات من خلال رؤية ثاقبة وتخطيط سليم وفكر مختلف جعل من مصر منارة إشعاع تضئ سماء العالم، أوضح طوالة إنة في عهد" مصر السيسي "نرى كل يوم إنجاز جديد ومشروع عملاق يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة بفضل قيادة سياسية حكيمة ورشيدة وشعب قوي عظيم مؤمن جيدا بالرسائل الوطنية للدولة المصرية.

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