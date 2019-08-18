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برلمان

برلماني يكشف الهدف الحقيقي من مبادرة حياة كريمة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:03 ص
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
حسن رضوان
ثمن حسين عشماوي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمبادرة حياة كريمة لدعم القرى الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية والتي تأتي استمرارا للمبادرة التي تم إطلاقها من قبل.

وأضاف "عشماوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن برغم جميع الصعوبات التي واجهتها مصر خلال الفترات السابقة من عدم استقرار سياسي واقتصادي إلا أن بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد أصبحت قادرة على تحدي الصعاب والوقوف على أرض صلبة من جديد.

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى أن مبادرة حياة كريمة التي أعاد تجديدها الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب الأخير هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية في جميع انحاء الجمهورية من تقديم خدمات وتوفير فرص عمل وغيرها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.

ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وقد تم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.

كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.

كما أن المبادرة شملت أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.

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