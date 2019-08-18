مصر وألمانيا في نهائي المونديال .. مشوار منتخب ناشئي اليد في البطولة

يواجه منتخب مصر للناشئين اليوم الأحد نظيره الألماني في نهائى بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة الفترة الحالية فى مقدونيا.



وواصل المنتخب صناعة التاريخ بكأس العالم بعد التأهل النهائى ليواجه ألمانيا بعدما فازت على الدنمارك 31-23.



يذكر أن منتخبنا الوطني كان قد استهل لقاءاته في البطولة بالفوز على نظيره السويدي بنتيجة 32 - 29، قبل أن يخسر من فرنسا بنتيجة 32 - 28، ثم فاز على نظيره التايواني بنتيجة 36 - 25، واكتسح منتخبنا نظيره الكندي بنتيجة 47 - 20.



وكان الفوز الأخير بدور المجموعات على المنتخب المجري بنتيجة 31 - 24، وتخطى منتخبنا الوطني عقبة نظيره السلوفيني بنتيجة 30 - 23 في ربع النهائي، وفاز على المنتخب الأيسلندي في دور الـ8 بنتيجة 35 - 31، وأخيرا الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة 41 - 36.