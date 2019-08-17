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الأطباء: نحتاج تشريعا لتطبيق عقوبة 5 سنوات للتعدي على الطاقم الطبي

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:54 م
الدكتور محمد نصر،
الدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة،
محمد غالي
قال الدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة، والمرشح على مقعد نقيب عام الأطباء، أنه يجب تغليظ العقوبة على المعتدين على الطاقم الطبي، وما يسببه من تضرر كبير للمرضى.

مضيفا أن التعليمات الصادرة عن المكتب الفني لوزارة الصحة بخصوص تعليق لافتات تحذر من الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية خطوة ممتازة، لأن التعدي على الطاقم الطبي جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل للسجن ٥ سنوات بالمستشفيات وتخصيص خط ساخن خطوة جيدة.

واكد نصر في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه يجب اتباع القرارات بالحبس خمس سنوات بتشريع من مجلس النواب لوضع قانون يحمي الطاقم الطبي، مضيفا أنه يجب التعاون مع وزارة الداخلية والعدل لتفعيل القانون بقوة وحسم.

وأوضح نصر أن التعدي على الطاقم الطبي جريمة ولا يجب الا يتم التصالح فيها واخذها على محمل شجار شخصي، مشيرا الي انه القطاع الصحي الحكومي مال عام والتعدي عليه بمثابة التعدي علي القانون.

واشار: إلى إن من الضروري عمل محضر من خلال مدير المستشفى الاداري، والتنبيه على أقسام الشرطة من قبل وزارة الداخلية، بعدم التصالح بحالات التعدي علي الطاقم الطبي أثناء العمل.

وأضاف نقيب أطباء الجيزة، إن النقابة العامة تقوم بعمل لجنة طبية ويكون بها محامي المريض، لتحديد نوع الخطأ اذا كان طبيا او لا قبل احالته الي النيابة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أصدرت منشورا، يحذر المواطنين من الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وطالبت مقدم الخدمة بالابلاغ في حال تعرض للإعتداء.

وحذر المنشور من أن الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية، جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل للسجن ٥ سنوات.

وطالبت المواطنين بالتقدم بشكوى لمسئول خدمة المواطنين أو مدير المستشفى في حال اعتراضه على شئ.
الأطباء: نحتاج تشريعا لتطبيق عقوبة 5 سنوات للتعدي على الطاقم الطبي

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