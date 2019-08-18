تعرف على عقوبة الرشوة ومتى يعفى الراشي والوسيط من العقاب

تعتبر الرشوة من الجرائم التي من الممكن أن يرتكبها الموظف العام و يقصد بالموظف العام كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين.



وفى ذات السياق أكد حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى ان فى هذه الحالة المقصود منها الموظف العام هم العاملون في الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، ورؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، بالإضافة إلى أفراد القوات المسلحة، وكل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالًا عامة.



تعريف الرشوة

الرشوة هي ان كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا وهو اتجار الموظف أو استغلاله لوظيفته على النحو المبين فى القانون.



أطراف جريمة الرشوة

١/ الراشي (صاحب المصلحة) ، ٢/ المرتشي ( الموظف العام) ، ٣/ الرائش (الوسيط)، ٤/ المستفيد و: تتكون جريمة الرشوة فى صورتها البسيطة من ثلاثة أركان هى الركن المفترض ، وهو كون المرتشى موظفًا عامًا أو من فى حكمه و مختص بالعمل ، والركن الثاني هو الركن المادى المتمثل فى الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما ، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.



عقوبة الرشوة

عقوبة الرشوة حيث نصت المادة ١٠٣ "على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، و إعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.



فيما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.



كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الادارى للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشى أو الوسيط



ماذا إذا ابلغ المرتشي في جريمة الرشوة هل يعفى من العقاب ؟

الإعفاء في القانون خاص بـ الراشي والوسيط دون المرتشي ويعاقب ولكن اذا قام المرتشي بابلاغ السلطات يعاقب الراشي والوسيط ويكون المرتشي شاهد عليهم.



تصور الشروع في الرشوة

يوجد شروع في طلب الرشوة فقط ولا يتصور شروع في القبول والأخذ.

