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بـ الفوطة والبيكينى .. ريم مصطفى في إطلالة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:24 م
ريم مصطفي
ريم مصطفي
رنا عصمت
نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة لها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات علىstory انستجرام،لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.

وظهرت ريم مصطفى،على رملة الشاطئ بمايوه ابيض بكيني وفوقه فوطة باللون الكحلي ، وشعرها المبلول منسدلا على كتفيها،واستغنت عن وضع المكياج.

يذكر أن احدث أعمال الفنانة ريم مصطفى كان ظهورها في فيلم اولارزق٢ ، مع الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف للمخرج طارق العريان.
بـ الفوطة والبيكينى .. ريم مصطفى في إطلالة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

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