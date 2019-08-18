مبادرة حياة كريمة.. اقتصادية النواب تطالب بتوضيح المناطق المستهدفة عبر وسائل الإعلام

قال عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الأخير تستهدف تحسين القرى الأكثر احتياجًا، ولكن لابد أن تقوم وزارة المالية بتصريح عن المبالغ التي تم صرفها لتحسين هذه القري.



وأضاف "الجوهري" لـ"صدى البلد"، أن أهداف مبادرة حياة كريمة جيدة للغاية فهي تستهدف القضاء على البطالة فضلا عن إدخال المرافق اللازمة للقري الاكثر احتياجًا من صرف صحي وكهرباء وخدمات أخرى.



وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على ضرورة أن تقوم الحكومة بتوضيح المناطق التي جرى بها هذه التحسينات وعرضها على وسائل الإعلام لمعرفة الانجازات التي تمت على أرض الواقع ولبيان تقيم أداء الحكومة في ذلك الأمر.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.



ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وقد تم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.



كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.



وشملت المبادرة أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.