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مرأة

تكيس المبيض يمثل 90%.. طرق علاج تأخر الإنجاب واسبابه

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:08 ص
تأخر الانجاب
تأخر الانجاب
آية التيجي
كشف الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والمناظير النسائية، عن الأسباب التى تؤدى إلى تأخر الإنجاب قائلا إن هناك أسبابا كثيرة لتأخر الإنجاب، منها: أسباب متعلقة بالزوج، ووجود عيب فى قنوات فالوب واضطراب وعدم انتظام التبويض، ووجود تكيسات على المبيض.

وأضاف الملا أن السبب المرتبط بوجود تكيسات على المبيض يشكل حوالى 80 % الى 90 % من أسباب عدم انتظام التبويض أضافة الى ذلك فانه يوجد بعض الأسباب الأخرى الأقل أهمية .

وتابع أنه قد يوجد عيوب خلقية فى الرحم مثل غياب الرحم كليا أو غياب المبيضين بالكامل أو وجود أجسام مضادة للسائل المنوى سواء فى سائل الزوج أو فى دم الزوج أو فى دم الزوجة أو الإفرازات الموجودة فى الجهاز التناسلى الأنثوى.

وأوضح الملا أنه يوجد بعض الحالات من بطانة الرحم المهاجرة حيث توجد فى خارج المكان الطبيعى لها، وهو تجويف الرحم مثل وجودها على المبيضين او على الحوض اوعلى اربطة الرحم وتؤثر على الإنجاب بطرق مختلفة.

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