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محافظات

نظف مدينتك.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والقمامة بفارسكور

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:58 ص
صدى البلد
زينب الزغبي
شن مجلس مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، برئاسة اللواء هشام رفعت رئيس مجلس المدينة، حملة نظافة مكبرة لإزالة جميع الإشغالات بشارع كورنيش النيل بعد انتهاء المهلة المحددة لأصحاب الملاهى المقامة بطول الكورنيش خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتأتى حملة النظافة وإزالة الإشغالات في إطار حملة نظف مدينتك بمختلف أنحاء مدن وقرى المحافظة وعودة الشوارع الى ما كانت عليه وإزالة جميع الإشغالات والقمامة من الشوارع.

وأكد رئيس مجلس مدينة فارسكور، أنه تم رفع جميع الإشغالات بشارع الكورنيش إضافة الى نشر عمال النظافة بطول الكورنيش لرفع القمامة وإعادة الشارع الى ما كان عليه قبل العيد وإعادة الحركة المرورية من جديد للشارع.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تستمر حملة النظافة في جميع أنحاء مدينة فارسكور وقراها إضافة إلى تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ونوه إلى أنه تم رصف أغلب الشوارع وإعادة الشيء لأصله بشوارع مدينة فارسكور بعد أعمال الحفر التى تمت نتيجة توصيل الغاز للمنازل.
نظف مدينتك.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والقمامة بفارسكور
نظف مدينتك.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والقمامة بفارسكور
نظف مدينتك.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والقمامة بفارسكور

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