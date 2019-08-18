رشا مجدي عن ابطال منتخب كرة اليد: اختاروا مكانة لأنفسهم فى كتب التاريخ.. فيديو

وجهت الإعلامية رشا مجدي، التحية لأبطال منتخب الناشئين لكرة اليد، مؤكدة انهم استطاعوا أن يختاروا مكانة لأنفسهم فى كتب التاريخ، وحققوا انجاز كبير لأنفسهم.





وأضافت رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة " صدى البلد "، أن أبطال منتخب ناشئين كرة اليد استطاعوا ان يحققوا انجازا كبيرا بعد وصولهم لنهائى كأس العالم، وقدموا مستويات رائعة جدًا فىا لبطولة.





وتابعت رشا مجدي ، أنه المنتخب المصرى صعد للنهائى وحقق فوزا قويا يسجل فى التاريخ، موضحًا أن اللاعبين أدوا أداء رجوليا وحققوا النصر وأسعدوا المصريين.



